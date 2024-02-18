Информсистема оценки качества образования заработает в РФ с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москв/Евгений Самарин

С 1 сентября 2024 года в России начнет действовать федеральная информационная система оценки качества образования. Документ уже подписан и опубликован на сайте правительства РФ.

Как отмечается в тексте документа, получение статуса государственной информационной системы позволит использовать единые подходы к организации и проведению процедур оценки качества образования, анализу их результатов.

Достигнуть этого помогут современные технологии, интеграция результатов различных оценочных процедур, а также доступность информации и аналитических материалов для педагогов, методистов, руководителей образовательных организаций и органов управления образованием.

Ранее стало известно, что в России увеличат размер президентской и правительственной стипендии для студентов. Об этом сообщил Владимир Путин во время беседы со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области.

До этого российский премье-министр Михаил Мишустин поручил Минобрнауки до 1 марта создать методички, предлагающие ведущим университетам страны рекомендации для программ с учетом потребностей рынка труда.