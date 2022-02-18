Сотрудники ДПС в Москве вернули потерявшегося 10-летнего итальянца маме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники столичной ДПС вернули гражданке Италии ее потерявшегося 10-летнего сына. Об этом сообщает "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
Инспекторы заметили ребенка на Калужской площади. Он был напуган, не говорил по-русски, но смог назвать свое имя на английском языке и сообщить, что является гражданином Италии. После этого полицейские связались с посольством страны, чтобы получить контакты мамы мальчика.
"Оценив обстановку, инспектор незамедлительно связался с посольством Итальянской Республики, работники которого помогли установить контактные данные матери ребенка. Затем полицейский позвонил женщине. Через некоторое время взволнованная женщина приехала на пост ДПС", – рассказала Волк.
Полицейским женщина объяснила, что ее сын увлекся чтением, когда они ехали в автобусе, из-за чего не вышел за ней на нужной остановке и в результате потерялся. Она поблагодарила инспекторов за помощь.
В прошлом году сотрудники столичного управления Росгвардии помогли найти потерявшуюся 8-летнюю девочку. О пропаже ребенка сообщила ее мать. Как позже объяснила сама девочка, после школы она решила прогуляться и забыла о времени.
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