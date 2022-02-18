В России предложили создать единую систему помощи бездомным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель главы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Оксана Шалыгина предложила создать единую систему помощи бездомным.
В беседе с "Парламентской газетой" она отметила, что часто оказавшиеся в трудной ситуации россияне не знают, какие услуги им доступны и куда они могут за ними обратиться. Речь идет в том числе о помощи в оформлении документов.
"Наша задача – синхронизировать и стандартизировать оказание этой помощи, а информацию сделать понятной и открытой для каждого оказавшегося в трудной ситуации", – озвучила свою инициативу Шалыгина в Общественной палате России.
Департамент труда и социальной защиты населения Москвы уже прорабатывает данный вопрос с некоммерческими организациями. Предлагается разделить функции по оказанию помощи бездомным между приютами.
Ранее Владимир Путин поручил проработать вопрос о выплатах пенсий бездомным людям и оказании им медицинской помощи до 1 мая 2022 года. Также правительству и регионам было поручено продумать дополнительные меры поддержки НКО, которые оказывают соцподдержку бездомным.
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