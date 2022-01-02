В столице для бездомных людей работает 16 пунктов обогрева

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве открыли еще четыре палатки, в которых бездомные люди могут согреться, выпить горячего чая, получить теплую одежду и поговорить с социальными работниками. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Пункты способны выдержать мороз до –40 градусов. В настоящий момент в столице функционирует 16 таких пунктов, что почти в 3 раза больше, чем прошлой зимой. Об этом заявил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

"Здесь люди могут получить необходимую помощь в сильные морозы. По поддержке бездомных мы также находимся в постоянном контакте с общественными организациями", – уточнил он.

Часть пунктов обогрева – автобусы мобильной службы "Социальный патруль". Остальные – более вместительные палатки. Пункты организованы возле отделений центров социальной адаптации "Дмитровская", "Востряково", "Косино-Ухтомское", а также на территории Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки.

Получить помощь бездомные люди могут и на привокзальных территориях Ярославского, Киевского, Курского, Павелецкого, Белорусского, Савеловского и Казанского вокзалов. Все пункты работают круглосуточно.

А с 09:00 до 18:00 на Николоямской улице функционирует пункт обогрева "Ангар спасения" от некоммерческой организации "Служба помощи "Милосердие".

Отмечается, что помочь бездомным людям может любой желающий – Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки принимает теплые вещи и обувь круглосуточно. В дальнейшем полученную одежду распределяют по пунктам обогрева.

Ранее стало известно, что в столице около Савеловского и Казанского железнодорожных вокзалов, Центрального автовокзала, а также на Иловайской улице заработали круглосуточные пункты обогрева для бездомных людей. Там можно выпить горячий чай, а также получить новую одежду.