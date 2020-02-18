Самый красивый мужчина мира усомнился в своей привлекательности

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Актер Роберт Паттинсон, которого ранее назвали самым красивым мужчиной в мире, признался, что не понимает, почему ему присвоили этот статус, сообщает "Мир 24".

Актер подчеркнул, что статус самого красивого мужчины в мире ощущается странным. Паттинсон отметил, что не хотел исполнять роли приятных и симпатичных парней, потому что общение с людьми не всегда давалось ему легко.

"В "Гарри Поттере" мой персонаж был красавчиком, и я был в шоке, что так легко получил эту роль. А затем в "Сумерках" был красивый-прекрасивый Эдвард", – рассказал актер.

При этом после съемок "Сумерек" друзья Паттинсона начали замечать, что он стал постоянно позировать.

Рейтинг, согласно которому звезда "Сумерек" стал самым красивым мужчиной в мире, составляли не по результатам опроса, а по математической формуле. Лицо британского актера сочли идеальным, опираясь на принцип золотого сечения. Исследование показало, что черты лица Паттинсона на 92% близки к идеальным.

На втором месте – Генри Кавилл. Недалеко ушел и Брэдли Купер. Топ-5 замкнули Брэд Питт и Джордж Клуни.

