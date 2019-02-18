Мавзолей Ленина закроют на профилактические работы

Фото: Агентство "Москва"

Мавзолей Ленина на Красной площади закроется для посетителей на два месяца. С 18 февраля по 16 апреля запланировали проведение профилактических работ, сообщает ТАСС.

За это время специалисты выполнят необходимые мероприятия по сохранению тела Ленина. Также обслуживание должно пройти оборудование, поддерживающее температурный и световой режим в мавзолее.

Подобные работы проводятся регулярно. В предыдущий раз на профилактические работы мавзолей закрывался в 2017 году.