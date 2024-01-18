Психолог рассказала, почему люди возвращаются к бывшим после измены

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Одной из причиной возвращения к бывшим партнерам после измены является обесценивание своих эмоций и чувств. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога Дарью Дугенцову.

По ее словам, человек думает, что не сможет быть без отношений с возлюбленным. В такой период многие ходят к психологу, чтобы понять, как жить дальше.

"Кто-то винит себя в происходящем, а кто-то чувствует злость, которую, кстати, необходимо выражать", – подчеркнула специалист.

При этом, продолжила она, у некоторых людей может появиться депрессия, однако ее нужно пережить и понять, что прошлое не вернуть. Затем человек адаптируется и думает о своем будущем. В таком случае он "выздоравливает" от предыдущих отношений.

"Последняя стадия принятия – синдром первой годовщины. Это такое состояние, когда вы, например, пришли на свидание в ресторан с новым избранником и внезапно осознали, что уже были там с тем, кто вам изменил. Это может сильно ранить и тронуть", – объяснила Дугенцова, добавив, что такое состояние тоже нужно принять.

Ранее психолог Маргарита Алексеева рассказала, что слежка за бывшими возлюбленными негативно влияет на психику, так как это дает ложную надежду на продолжение отношений. Она отметила, что в таком состоянии человек не сможет обзавестись новыми знакомствами.

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