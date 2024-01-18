Россиянам рассказали, как правильно смотреть сериалы для повышения уровня английского

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Для повышения уровня английского языка следует начинать смотреть уже знакомые сериалы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на преподавателя языковой школы Марину Евстратову.

"Распространен стереотип, что при низком уровне владения английским языком стоит смотреть мультфильмы, а на высоком, наоборот, – выбирать что-то очень сложное для просмотра и таким образом улучшать уровень английского. Это не совсем верно, потому что нельзя начинать с того, что может быстро надоесть, и с того, что не пригодится в реальной жизни", – пояснила она.



Однако при изучении языка с нуля начинать с сериалов не стоит, отметила Евстратова. При этом тем, у кого базовый или невысокий уровень, эксперт рекомендовала начать с сериалов "Друзья" и "Офис". Преимущество сериалов на фоне фильмов заключается в том, что они имеют одну и часто повторяющуюся лексику.

С субтитрами специалист рекомендовала смотреть только отдельные эпизоды, а при хорошем знании языка и вовсе их не включать.

В заключение Евстратова пояснила, что просмотр сериалов не равноценен изучению языка. По ее словам, этот метод позволит прокачать некоторые навыки речи, расширить словарный запас и научит распознавать речь носителей.

До этого в России предлагали исключить изучение английского языка из школьной программы. Подобное объяснили необходимостью уходить от "прозападного вектора" в российском образовании. Популярность английского языка в школах объясняли его "обязательным включением в школьную программу".

