Дерматолог рассказала, как сохранить молодость губ

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Быстрее всего возраст отражается на коже шеи, рук и губ. Последние со временем теряют цвет, а сквозь тонкую кожу начинают проступать капилляры, заявила дерматолог Мариса Гаршик.
По ее словам, губы становятся тоньше из-за того, что теряют влагу. Они начинают чаще шелушиться и трескаться. Данный процесс ускоряют алкоголь и активное солнце, сообщает радио КП.
Гаршик отметила, что с этим просто бороться, но начинать нужно в молодом возрасте. По ее словам, увлажнение предупреждает и предотвращает сухость. При этом ухаживать за губами можно с помощью обычного бальзама.
Однако дерматолог советует тщательно подходить к выбору гигиенической помады. Внимание стоит обратить на бальзамы с природными маслами. Гаршик посоветовала пользоваться и специальными масками для губ.
Ранее кардиологи рассказали о важности сохранения хорошего состояния кровеносных сосудов для жизнедеятельности человека. Врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров объяснил, что сосудистый возраст человека в первую очередь зависит от функций артерий, которые проводят к органам кислород и питательные вещества. Внутри этих сосудов находится слой эндотелий.
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