Срок исполнения услуги Пенсионного фонда в центрах "Мои документы" сократили до одного дня

Информацию о состоянии индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования в центрах "Мои документы" теперь можно получить в день обращения.
Для этого необходимо принести с собой паспорт и СНИЛС, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Обратившимся в центр госуслуг оперативно предоставят сведения о стаже, заработке и сумме страховых взносов, перечисленных на индивидуальный лицевой счет.
Ранее для получения подобной информации требовалось до 10 рабочих дней.
Ожидается, что услугой будут пользоваться часто. Она полезна тем, кто обращается в "Мои документы" за оформлением льгот и пособий. Нужные данные людям предоставят сразу, это существенно сэкономит время.
Обратиться за этой и другими услугами можно в любой из 130 центров "Мои документы". Районные центры работают с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ– с 10:00 до 22:00.
Ранее сообщалось, что с начала 2019 года в центрах госуслуг горожане могут подать заявление об определении статуса москвича, достигшего возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, в целях предоставления им дополнительных мер соцподдержки.
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