Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

00:48

Срок исполнения услуги Пенсионного фонда в центрах "Мои документы" сократили до одного дня

общество

00:48

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Информацию о состоянии индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования в центрах "Мои документы" теперь можно получить в день обращения.

Для этого необходимо принести с собой паспорт и СНИЛС, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Обратившимся в центр госуслуг оперативно предоставят сведения о стаже, заработке и сумме страховых взносов, перечисленных на индивидуальный лицевой счет.

Ранее для получения подобной информации требовалось до 10 рабочих дней.

Ожидается, что услугой будут пользоваться часто. Она полезна тем, кто обращается в "Мои документы" за оформлением льгот и пособий. Нужные данные людям предоставят сразу, это существенно сэкономит время.

Обратиться за этой и другими услугами можно в любой из 130 центров "Мои документы". Районные центры работают с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ– с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года в центрах госуслуг горожане могут подать заявление об определении статуса москвича, достигшего возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, в целях предоставления им дополнительных мер соцподдержки.

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика