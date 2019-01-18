Срок исполнения услуги Пенсионного фонда в центрах "Мои документы" сократили до одного дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Информацию о состоянии индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования в центрах "Мои документы" теперь можно получить в день обращения.

Для этого необходимо принести с собой паспорт и СНИЛС, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Обратившимся в центр госуслуг оперативно предоставят сведения о стаже, заработке и сумме страховых взносов, перечисленных на индивидуальный лицевой счет.

Ранее для получения подобной информации требовалось до 10 рабочих дней.

Ожидается, что услугой будут пользоваться часто. Она полезна тем, кто обращается в "Мои документы" за оформлением льгот и пособий. Нужные данные людям предоставят сразу, это существенно сэкономит время.

Обратиться за этой и другими услугами можно в любой из 130 центров "Мои документы". Районные центры работают с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ– с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года в центрах госуслуг горожане могут подать заявление об определении статуса москвича, достигшего возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, в целях предоставления им дополнительных мер соцподдержки.