Треть россиян ничего не слышали о биткойне – ВЦИОМ

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Около трети россиян никогда не слышали о криптовалюте биткойн, сообщает "Газета.ру" результаты опроса ВЦИОМ.

Знают о биткойнах 56 процентов граждан России, однако в подробностях имеют представление лишь 13 процентов опрошенных. Еще 14 процентов слышали только сам термин. Лучше всего оказалась осведомлена молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, уровень информированности составил 75 процентов.

В отчете ВЦИОМ сказано, что фактические знания о биткойне довольно слабые: лишь 34 процента респондентов уверены, что их может приобрести любой желающий, а 16 процентов и вовсе уверены, что биткойн запрещен в России.

Две трети россиян, которые слышали о биткойне, считают, что вложение денег в криптовалюту является невыгодной инвестицией. Лишь 9 процентов предполагают, что могли бы приобрести цифровую валюту в будущем.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что криптовалюты через несколько лет могут исчезнуть.