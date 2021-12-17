Морозы до -22 градусов ожидаются в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В начале следующей недели в Москве ожидаются морозы до -22 градусов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
В понедельник днем похолодает до -5…-10 градусов, а вечером – до -12 градусов. Местами пройдет снег.
"Во вторник и среду в столицу придут морозы. Днем термометры покажут от -15 до -22 градусов, осадков не ожидается", – говорится в сообщении.
Синоптики также рассказали, что в выходные москвичей ждет небольшой снег и около -3 градусов. Жителей столицы попросили быть осторожными из-за образования сосулек на крышах домов.
"Городские службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях низкой температуры, теплоснабжение производится в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в европейской части России в выходные будет относительно теплая погода. В субботу, 18 декабря, осадков ожидается немного, температура воздуха составит -1...-3 градуса. В воскресенье, 19 декабря, в Москве снег усилится, температура повысится до 0...-2 градусов.
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