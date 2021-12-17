В Госдуму внесен законопроект об уголовном наказании для водителей-лихачей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Госдуму внесли законопроект о введении уголовной ответственности для злостных нарушителей правил дорожного движения. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступила группа депутатов ГД. Уголовную ответственность предлагается ввести за превышение скорости на 60 километров в час и более, выезд на встречную полосу либо трамвайные пути встречного движения, если данные нарушения были совершены водителем, которого уже штрафовали или лишали прав.

Предполагается, что совершение данных правонарушений будет караться лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами на тот же срок либо обязательными работами на срок до 480 часов.

Штрафы по соответствующим уголовным статьям будут составлять от 200 до 300 тысяч рублей. Также размер взыскания может соответствовать размеру доходов нарушителя за период от года до двух.

В пояснительной записке отмечается, что любой из приговоров по данным преступлениям может быть дополнен предписанием о запрете занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что со следующего года в России водители смогут штрафовать друг друга за нарушения правил дорожного движения, используя новое мобильное приложение. Программу "Народный инспектор", которая появится на базе "Помощника Москвы", нужно будет запустить на смартфоне, а далее выбрать тип административного правонарушения, зафиксировать его и отправить.

