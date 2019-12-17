В музее над челябинским метеоритом "самопроизвольно поднялся" купол

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Смотритель исторического музея в Челябинске заявила о "самопроизвольном поднятии" купола над знаменитым метеоритом. В акте работники музея отметили, что из-за поднятия купола сработала сигнализация на посту охраны.

Закрывали купол уже при помощи пульта. О происшествии уведомили руководство музея.

"Обычно поднять купол над метеоритом – это целая эпопея. Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, сигнализация, плюс бюрократические дела", – написал в Facebook пресс-секретарь музея Айвар Валеев.

Он в шутку предположил, что это брат челябинского метеорита "передал какой-то привет нашему", а тот решил ответить. "Смех смехом, а наши тетеньки-смотрительницы в легком шоке до сих пор", – добавил он.

Он вспомнил, как летом посетители устроили "натуральные танцы" и "какие-то" моления" вокруг метеорита, "чуть купол не облизывали".

Метеорит взорвался в небе над Челябинском 15 февраля 2013 года. Основная его часть упала в озеро Чебаркуль, откуда потом его подняли и разместили в музее.

Ранее система контроля космического пространства "Роскосмоса" засекла два опасных астероида, которые приближаются к Земле. Размер одного из небесных тел сопоставим с челябинским.