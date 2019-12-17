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Общество

14:21

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

общество

Фото: ТАСС/Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева возмущена публикацией о том, что она якобы провела параллель между малоимущими гражданами и заключенными, передает РИА Новости.

"Это случилось ровно в тот день, когда на своей странице в Instagram я потребовала от "Почты России" и энергетиков навести порядок с тарифами", – сказала Гусева.

Она добавила, что заседание комитета, на котором обсуждалась прогрессивная школа НДФЛ, проходило еще два месяца назад, при этом видеоролик начал распространяться по интернету только сейчас.

Гусева уверяет, что ее слова были неправильно поняты и вытащены из контекста, поскольку в самом ролике идет речь совершенно о другом. Депутат подчеркнула, что не способна обидеть обычного человека, так как сама росла в обычной семье.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан, где провела параллель между малоимущими гражданами и заключенными.

Свою позицию женщина объяснила тем, что некоторые малоимущие люди никогда не работали и жили на государственные деньги. Она предложила созвать рабочую группу для подсчета "экономики" этого предложения.

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