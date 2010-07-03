Милонов предложил давать малоимущим семьям новогодний набор

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил давать семьям со сложной финансовой ситуацией "новогоднюю социальную корзину". В нее, помимо прочего, вошли бы искусственная ель и украшения, сообщает News.ru.

Также в минимальный набор для встречи Нового года или Рождества должны войти сладости для детей и сертификат на посещение государственной елки. Парламентарий полагает, что это позволит эффективнее проводить политику поддержки института семьи и деторождения.

По данным Росстата, 26% детей в России живут в семьях с доходом ниже прожиточного минимума. В многодетных семьях 52,2% детей растут в бедности. Показатель детской бедности вдвое выше уровня бедности в целом по стране.

Ранее Милонов предложил украшать города к Новому году только искусственными елками. По его словам, муниципальные власти подают плохой пример, устанавливая живые елки.

Он предложил альтернативную традицию – сажать ели в Новый год, поскольку зимой вокруг "одна серость, черное и белое", а ель будет ярким пятном в жизни людей.