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Общество

09:37

МВД рассказало о профилактике правонарушений в семье

общество происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В МВД России рассказали о проведении профилактической работы с лицами, которые допускали правонарушения в семейно-бытовой сфере. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что уполномоченные участковые работают с 75 тысячами граждан. Профилактика проводится в сроки не реже одного раза в квартал, она носит индивидуально направленный характер и проводится в течение года. В случае необходимости она может быть продлена.

Среди оснований для проведения подобных бесед оказались, в частности, привлечение гражданина к административной ответственности за побои, также в это число вошла уголовная ответственность за умышленное причинение вреда здоровью.

Кроме того, под обязательную профилактику попадают осужденные по статьям за истязания и угрозы убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.

К допускающим правонарушения в семье применяют такие меры, как правовое информирование, профилактическая беседа, объявление официального предостережения, профилактический учет и административный надзор.

Ранее мать и отчима восьмилетнего мальчика обвинили в истязаниях. Родители ставили ребенка коленями на гречку за любые шалости и опоздания. В отношении них было возбуждено уголовное дело.

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