Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Ночь на понедельник, 17 декабря, стала самой морозной в столичном регионе с начала зимы. Температура воздуха опустилась ниже -15,1 градуса, сообщает Гидрометцентр.

На метеостанции ВДНХ в 4:00 была зафиксирована температура воздуха 15,2 градуса мороза. В подмосковных Черустях минувшей ночью столбики термометров опустились до -22,5 градуса.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 1 декабря – в ту ночь в Москве похолодало до -15,1, в Черустях было 22,2 градуса мороза.

По прогнозам синоптиков, днем столичный регион останется под влиянием антициклона. Сохранится переменная облачность без осадков. Днем в Москве – -10... -12 градусов, по области – от -10 до -15.

Температурный фон будет находиться ниже климатической нормы на 6-7 градусов. Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%.

