Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В понедельник, 17 декабря, столичный регион останется под влиянием антициклона. Сохранится переменная облачность без осадков, сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздуха в дневные часы в мегаполисе составит -10... -12 градусов, по области – от -10 до -15 градусов. Температурный фон ниже климатической нормы на 6-7 градусов.

Ветер будет дуть слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%.

Ранее в МЧС предупредили жителей столичного региона о тумане и гололедице ночью и в первой половине дня 17 декабря. На дорогах будет скользко, а из-за тумана видимость снизится до 200-700 метров.

Автомобилистам посоветовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а пешеходам − ходить вдоль дорог только в одежде со светоотражающими элементами.

