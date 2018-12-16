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16 декабря, 21:01

МЧС предупредило о тумане и гололедице в столичном регионе

общество погода

16 декабря, 21:01

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

МЧС предупредило жителей столицы о тумане и гололедице в ближайшие один−три часа, а также ночью и в первой половине дня понедельника, 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка ведомства.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в городе ожидается туман. Видимость снизится до 200−700 метров, а на дорогах высока вероятность образования гололедицы, подчеркнули в МЧС. Подмосковное управление ведомства выпустило аналогичное предупреждение.

Специалисты МЧС рекомендовали жителям столичного региона быть особенно внимательными в связи с непогодой. Водителей призвали максимально снизить скорость при движении по дороге и увеличить дистанцию до едущих впереди машин. А пешеходам посоветовали носить одежду со светоотражающими элементами при движении по краю проезжей части, чтобы быть более заметными в условиях тумана.

Ранее синоптики не исключили, что в столице ночь на 17 декабря может стать самой холодной с начала зимы. Согласно прогнозам, в ночь на понедельник в Москве столбики термометров опустятся до -17 градусов, а в отдельных районах Подмосковья подморозит до минус 24 градусов.

В Москву пришли мороз, туман и гололедица

общество погода

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