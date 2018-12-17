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17 декабря, 00:01

Мороз и солнце. Синоптики рассказали о погоде в столице 17 декабря

общество погода

17 декабря, 00:01

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Морозная и ясная погода ожидает москвичей в первый день новой недели. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на понедельник, 17 декабря, в столичном регионе обойдется без осадков. Столбики термометров покажут от -14 до -16 градусов, по области похолодает до минус 22 градусов.

Днем 17 декабря будет облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Температура не поднимется выше -10 градусов, а по области будет до 15 градусов мороза. Юго-восточный ветер, переходящий в западный, будет дуть со скоростью 3−8 метров в секунду.

Вечером в воскресенье МЧС предупредило жителей столичного региона о тумане и гололедице ночью и в первой половине дня 17 декабря. По данным ведомства, на дорогах будет скользко, а из-за тумана видимость снизится до 200−700 метров. В связи с этим автомобилистам посоветовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а пешеходам − ходить вдоль дорог только в одежде со светоотражающими элементами.

Кроме того, синоптики сообщили, что ночь на 17 декабря в столице может стать самой холодной с начала декабря. По прогнозам, в отдельных районах Москвы может подморозить до -17 градусов, а в Подмосковье местами ожидается 24-градусная стужа.

общество погода

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