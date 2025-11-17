Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за дождя

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за дождя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, сильный дождь в столичном регионе ожидается с 21:00 понедельника, 17 ноября, до 09:00 вторника, 18 ноября.

Предстоящей ночью в Москве температура составит 3–5 градусов, в области – 1–6 градусов. Ветер будет южный, его скорость составит 6–11 метров в секунду. В области она может достигнуть 15 метров в секунду.

Ожидается, что осадки в Москве и области продлятся и в течение вторника. При этом температура воздуха в столице составит 10 градусов, а в Подмосковье – 12 градусов. К вечеру столбики термометров в городе опустятся до 2 градусов, в области – до 0 градусов. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Кроме того, по информации МЧС, в Московской области ожидается туман с видимостью 200–700 метров. Водителей в связи с этим призвали отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Пешеходам важно быть внимательными при переходе улиц и дорог.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Москве усиленно работают городские службы. В связи с прогнозом аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов города дежурят круглосуточно.

В столице были проверены системы водоотведения, очищены водоприемные решетки, колодцы, элементы дренажной системы и ливнестоки. Аварийные бригады отправлены в места возможного скопления воды.

Заммэра Петр Бирюков отмечал, что за два дня в Москве может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет почти 40% месячной нормы ноября.

