Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

"Почта России" предупредила москвичей о возможной задержке доставки посылок.

"Произошла авария с кабелем электропитания сортировочного центра, сейчас его восстанавливают. Резервные генераторы работают, но полного восстановления электроэнергии мы ожидаем только завтра", – цитирует РИА Новости пресс-службу компании.

В настоящее время у "Почты России" активный сезон: загрузка сортировочного центра во Внуково полная. Это означает, что справиться с обработкой посылок на резервном питании без задержек не получится.

"Задержки отправлений не будут превышать сутки и коснутся далеко не всех клиентов, ожидающих сейчас почту в Москве и Подмосковье", – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что "Почта России" будет доставлять посылки при помощи роботов-курьеров "Яндекса". Воспользоваться услугой можно с помощью приложения почтового оператора в операционной мобильной сети Android. Ее стоимость составляет один рубль. Если адрес входит в зону покрытия, то опция будет видна после выбора доставки на дом.

