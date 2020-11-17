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Общество

11:34

Хрусталев обратился к россиянам после госпитализации

общество

Фото: Агентство "Москва"

Телеведущий Дмитрий Хрусталев впервые после госпитализации появился в эфире "Первого канала". Шоумен поблагодарил зрителей по видеосвязи.

"Спасибо всем, кто за меня переживал. И тем, кто за меня не переживал. Всем спасибо! Всем здоровья! Не болейте, не попадайте в больницы. Ешьте, высыпайтесь, не переутомляйтесь", – сказал Хрусталев.

Также он сообщил, что в ближайшие дни планирует пройти курс медицинских обследований.

Ранее Хрусталев рассказал о причинах внезапной госпитализации. Его положили в больницу 14 ноября. По словам шоумена, он потерял сознание, когда находился в пути из Санкт-Петербурга в Репино. Водитель такси сразу отвез его в больницу.

Предварительно медики диагностировали у артиста лекарственную несовместимость на фоне сильного переутомления.

Хрусталев рассказал, что многие артисты часто переутомляют свой организм из-за нагрузок, ненормированного графика, диет.

Дмитрий Хрусталев рассказал о своем состоянии

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