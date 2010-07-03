В ООН обозначили основные причины гибели на российских дорогах

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В ООН рассказали, каковы основные причины высокой смертности на дорогах РФ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на президента Международной автомобильной федерации, спецпосланника генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта.

"У вас чрезвычайно много людей гибнет на дорогах или получают увечья", – сказал Тодт.

При этом спикер отметил, что власти РФ всегда были заинтересованы в мировом лидерстве по обеспечению дорожной безопасности. Одной из главных причин высокой смертности на российских дорогах Тодт назвал недостаточное образование.

"Необходимо начинать уже в школе. Молодые люди легче впитывают эту информацию и могут передавать ее даже своим родителям", – подчеркнул он.

Спецпосланнику задали вопрос о том, существуют ли недостатки в российском законодательстве в контексте обеспечения безопасности дорожного движения. Тодт указал на необходимость доработок в данной сфере.

"Когда я приезжаю в Россию, то вижу, что люде не пристегиваются во всех тех случаях, когда это следовало бы сделать, я вижу много превышений скорости, я в курсе случаев злоупотребления алкоголем за рулем, и даже пешеходы иногда представляют собой проблему", – подчеркнул он.

Спецпосланник также заверил, что является сторонником жестких мер против пьяных водителей.

"Если вы хотите, чтобы люди осознали, что можно делать, а что нельзя, должны быть суровые последствия. Поэтому строгое преследование по закону необходимо", – уверен Тодт.

В числе прочих причин, спецпосланник выделил использование смартфонов водителями во время движения. Кроме того, он обратил внимание на недостаточное освещение на некоторых участках автомобильных дорог.

Ранее автомобиль врезался в уличный фонарь на западе Москвы. Водитель от удара скончался на месте.