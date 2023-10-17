В МО РФ предложили ввести единую норму площади для нуждающихся в жилье военных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минобороны РФ предлагает ввести единую норму жилой площади для нуждающихся в жилье военных. Соответствующий законопроект был опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.

Сейчас площадь для нуждающихся в жилье рассчитывается из учетной нормы, размер которой устанавливается властями населенного пункта, где будет проживать военный.

Из инициативы следует, что единая норма должна быть закреплена на уровне в 15 квадратных метров на человека. Дополнить соответствующим пунктом предлагают статью Федерального закона "О статусе военнослужащих".

"Учетная норма площади жилого помещения, используемая для определения уровня обеспеченности военнослужащих граждан общей площадью жилого помещения в целях их признания нуждающимися в жилых помещениях, составляет 15 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека", – следует из документа.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении земельных участков для фермерского хозяйства героям России и СССР, а также полным кавалерам ордена Славы. Согласно инициативе, если герой не успел воспользоваться правом при жизни, оно будет переходить одному из членов его семьи.

