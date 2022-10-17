Юрист предупредила о штрафе за неправильное хранение заготовок

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Юрист Елена Кудерко предупредила россиян о штрафах за неправильное хранение заготовок в многоквартирном доме. Об этом сообщает агентство "Прайм".

"Складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, за что налагается административный штраф от двух до трех тысяч рублей", – рассказала Кудерко.

Юрист подчеркнула, что также для хранения личных вещей, в том числе банок с соленьями, не предназначен подвал жилой многоэтажки, если это не предусмотрено техническим паспортом или проектом.

Ранее кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала, как избежать отравления домашними консервами. Она отметила, что в случае нарушения технологии консервирования домашние заготовки могут спровоцировать возникновение такого заболевания, как ботулизм.

Специалист подчеркнула, что ботулотоксин попадает с едой в кишечник, вызывая рвоту, диарею или запор, схваткообразные боли в животе. Впоследствии токсин с током крови распространяется по всему организму.



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