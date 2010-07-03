Температурный рекорд 1990 года побит в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Воздух в Москве прогрелся до 15,1 градуса, передает "Интерфакс".

Как рассказали в Гидрометцентре России, это значение побило рекорд 17 октября 1990 года, когда столбики термометров поднялись до 14,6 градуса. Кроме того, по информации Гидрометцентра, четверг в столице стал самым теплым днем за последние 67 лет. Абсолютный температурный рекорд температуры для 17 октября в городе пришелся 1889 год – 17,4 градуса.

Сегодня в московском регионе еще может потеплеть до 16 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.

Вместе с тем в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. До 21:00 прогнозируется порывистый ветер.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что в центр России придет "пожилое" бабье лето. Тепло и солнечно будет до вторника. Температура превысит климатическую норму примерно на 6 градусов. Погода может немного испортиться только в пятницу, но показатели все равно останутся на отметках выше нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд же заверил водителей, что менять резину на автомобилях рано. Устойчивых холодов пока не прогнозируют.