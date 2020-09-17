Сильные дожди в Москве закончатся после 19:00

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве сильные дожди прекратятся после 19:00, до вечера пятницы прогнозируются кратковременные осадки, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сильные дожди закончатся часам к 19:20, а вообще кратковременные с перерывами они будут и ближайшей ночью, и завтра в течение дня", – отметил он.
Сильный дождь с порывистым ветром обрушился на некоторые районы Москвы в четверг днем. В отдельных случаях ветер достигал скорости 15–20 метров в секунду. В столице из-за сложных климатических условий объявлен желтый уровень погодной опасности.
Владельцев кафе и ресторанов в столице попросили закрыть летние веранды. Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности. Водителей на фоне ливневых дождей попросили воздержаться от поездок на автомобилях.
На Москву обрушился сильный дождь
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: