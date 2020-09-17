Сильные дожди в Москве закончатся после 19:00

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве сильные дожди прекратятся после 19:00, до вечера пятницы прогнозируются кратковременные осадки, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сильные дожди закончатся часам к 19:20, а вообще кратковременные с перерывами они будут и ближайшей ночью, и завтра в течение дня", – отметил он.

Сильный дождь с порывистым ветром обрушился на некоторые районы Москвы в четверг днем. В отдельных случаях ветер достигал скорости 15–20 метров в секунду. В столице из-за сложных климатических условий объявлен желтый уровень погодной опасности.

Владельцев кафе и ресторанов в столице попросили закрыть летние веранды. Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности. Водителей на фоне ливневых дождей попросили воздержаться от поездок на автомобилях.