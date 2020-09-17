S7 начала проверку после жалобы пассажира на размер куска курицы в сэндвиче

Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Авиакомпания S7 Airlines начала проверку с цехом бортового питания из-за инцидента с подачей пассажирам рейса Москва – Санкт-Петербург сэндвича с маленькими кусками курицы и огурца, сообщает Агентство "Москва".
"Мы и сами неприятно удивлены размером курицы в этом сэндвиче, полностью разделяем негодование пассажира", – рассказали в авиакомпании. Они выразили надежду, что больше такого не повторится.
Ранее пассажиры рейса Москва – Санкт-Петербург авиакомпании S7 Airlines пожаловались в соцсетях на нестандартные порции бортового питания. Во время полета им выдали сэндвичи с половиной кружка огурца и маленьким куском курицы.
В сентябре самолет, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, не смог штатно приземлиться из-за выбежавшей на взлетно-посадочную полосу собаки. Инцидент произошел в аэропорту Пулково.
При заходе на посадку самолет ушел на второй круг. Сотрудники аэропорта проверили полосу и не нашли там признаков животных. В конечном итоге самолет успешно приземлился спустя 11 минут.
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