"Неделя здоровья" пройдет в России с 21 по 27 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 21 по 27 сентября 2020 года в России состоится "Неделя здоровья". Ее организатором выступит министерство здравоохранения страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что главной целью проекта является формирование у граждан ответственного отношения к здоровью и профилактика различных заболеваний, в особенности онкологических.
"Пользователи социальных сетей смогут задать вопросы ведущим специалистам по самым востребованным медицинским профилям, а также главе Минздрава России Михаилу Мурашко, получить рекомендации врачей, узнать об услугах, сервисах и мероприятиях, которые доступны уже сегодня благодаря нацпроекту "Здравоохранение", – сказано в сообщении.
Каждый день акции будет посвящен определенной тематике. Можно будет больше узнать о борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, о правилах оказания первой помощи, о профилактике неинфекционных заболеваний, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2021 года вступают в силу новые правила проведения рентгенологических исследований. Так, впервые регламентируется деятельность центра лучевой диагностики (референс-центра).
Минздрав утвердил требования к посещению пациентов в реанимации
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: