"Неделя здоровья" пройдет в России с 21 по 27 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 21 по 27 сентября 2020 года в России состоится "Неделя здоровья". Ее организатором выступит министерство здравоохранения страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что главной целью проекта является формирование у граждан ответственного отношения к здоровью и профилактика различных заболеваний, в особенности онкологических.

"Пользователи социальных сетей смогут задать вопросы ведущим специалистам по самым востребованным медицинским профилям, а также главе Минздрава России Михаилу Мурашко, получить рекомендации врачей, узнать об услугах, сервисах и мероприятиях, которые доступны уже сегодня благодаря нацпроекту "Здравоохранение", – сказано в сообщении.

Каждый день акции будет посвящен определенной тематике. Можно будет больше узнать о борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, о правилах оказания первой помощи, о профилактике неинфекционных заболеваний, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2021 года вступают в силу новые правила проведения рентгенологических исследований. Так, впервые регламентируется деятельность центра лучевой диагностики (референс-центра).

