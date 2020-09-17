Врач не рекомендовал пить успокоительные настойки из валерьяны и боярышника

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Главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн не рекомендовал употреблять успокоительные настойки из валерьяны и боярышника из-за риска развития алкоголизма. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Настойку валерьянки или боярышника я бы не рекомендовал пить в качестве успокоительных, поскольку это прямой путь к алкоголизму. Все эти растительные средства можно пить только в виде водного настоя, как чай", – сказал Брюн.
Он также посоветовал не злоупотреблять транквилизаторами, уточнив, что бесконтрольное употребление таких препаратов может вызвать еще большую зависимость, а также оказать негативное воздействие на организм в целом.
"При хроническом употреблении приводит к слабоумию, иногда к эпилептиформным припадкам. Есть такое понятие, как перекрестная зависимость – люди, которые употребляют алкоголь, получают зависимость от транквилизаторов и наоборот", – пояснил Брюн.
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава посоветовал вместо успокоительных лекарств заниматься больше физической активностью. Врач пояснил, что это могут быть прогулки по городу, танцы и другие занятия.
"Любая эмоция – отрицательная или положительная – требует движения. Если человек в процессе какой-то эмоции перестает двигаться, то вся эта энергия пойдет на разрушения организма. Поэтому нужно заниматься спортом", – добавил Брюн.
Ранее Брюн рассказал, что в России за последние 10 лет вдвое сократилось количество потребляемого алкоголя. По его словам, по сравнению с европейскими странами жители РФ пьют на два-три литра спиртного в год меньше.
Брюн отметил, что количество потребляемого алкоголя, измеряемого в литрах абсолютного спирта на душу населения в год, сократилось с 18 до 9,5 литра. Специалист подчеркнул, что не существует безопасной дозы алкоголя для людей, которые имеют проблемы со здоровьем.
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