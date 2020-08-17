В школах России должны быть готовы к дистанционному обучению – власти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В школах России должны быть готовы к дистанционному обучению. Об этом стало известно из совместного письма Минпросвещения и Роспотребнадзора, направленного в регионы, сообщает РИА Новости.

Предусмотреть подобный формат необходимо на случай ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Накануне стало известно, что школьным учителям необходимо будет носить маски в новом учебном году. Такие меры введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Школьные линейки Роспотребнадзор рекомендовал проводить на открытом воздухе по классам либо параллелям.