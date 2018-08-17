В столице изменят движение транспорта из-за фестиваля фейерверков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Движение транспорта перекроют на ряде столичных улиц 18-19 августа. Ограничения будут введены из-за проведения фестиваля фейерверков в Братеевском каскадном парке. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по Москве.
В предстоящие выходные с 12:00 до 20:00 движение будет перекрыто на улице Борисовские Пруды, в Хордовом проезде, Проектируемом проезде №4902, проезде под Москворецким путепроводом, на съезде с Каширского шоссе на улицу Борисовские Пруды и в Батайском проезде.
Как отмечается, общественный транспорт и резидентов будут пропускать с 12:00 до 20:00. Полное перекрытие движения будет действовать с 20:00 до окончания мероприятия.
18-19 августа с 18:00 до окончания мероприятия движение полностью перекроют на участке дублера Каширского шоссе от улицы Шипиловская до Орехового бульвара.
Кроме того, в ночь на 18 августа до окончания мероприятия проезжую часть заузят до двух полос на участке Бесединского шоссе от МКАД до улицы Мусы Джалиля в сторону центра. Также в этот время будет заужена проезжая часть на участке Бесединского шоссе от Братеевского моста до улицы Шипиловская в сторону области. В связи с ограничениями водителям рекомендовали заранее выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что огненно-водное представление подготовили для гостей IV Международного фестиваля фейерверков "Ростех", который пройдет 18 и 19 августа. Оно заполнит перерывы между выступлениями пиротехников. Высота водных струй будет достигать 40 метров, а огненных – 17 метров. Спецтехнику установят на баржах в 20 метрах от берега.
Как пройдет фестиваль фейерверков
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