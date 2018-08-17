Более двух тысяч идей предложили москвичи для стратегии "Умный город – 2030"

17 августа, 18:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 3,5 тысячи москвичей приняли участие в обсуждении стратегии "Умный город – 2030". Было предложено 2069 идей, оставлено 6263 комментария, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Жители мегаполиса выставили больше 12 тысяч оценок и посмотрели шесть вебинаров о технологиях будущего.
В государственной среде и ЖКХ москвичи предложили создать единую цифровую карту всех коммуникаций и установить датчики, собирающие информацию об износе инфраструктуры.
В сфере транспорта предложено внедрить умную подсветку пешеходных переходов и интеллектуальные светофоры, которые будут оценивать интенсивность движения и самостоятельно переключать сигнал.
В здравоохранении предложили разработать экзоскелеты для реабилитации и мобильные онлайн-приложения по мониторингу состояния здоровья.
До конца августа глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев встретится с самыми активными участниками. Лучшие инициативы, поддержанные жителями, войдут в стратегию.
"Умный город – 2030" – высокоуровневый стратегический документ, в котором определяются цели, задачи и направления дальнейшего развития Москвы как инновационного умного города.
На краудсорсинговой площадке авторы стратегии получили обратную связь более чем от 20 тысяч экспертов и представителей бизнеса, а также всех органов исполнительной власти столицы.
Обсуждение проходило на площадке crowd.mos.ru с 1 по 10 августа. Оставить свой комментарий можно было в разделах "Умный город", "Технологии будущего" и "Стратегические инициативы".
Жители также могли высказать идеи по конкретным направлениям: здравоохранение, образование, культура, транспорт, городская среда и ЖКХ, социальная сфера и система "Открытое Правительство".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: