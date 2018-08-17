Более двух тысяч идей предложили москвичи для стратегии "Умный город – 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 3,5 тысячи москвичей приняли участие в обсуждении стратегии "Умный город – 2030". Было предложено 2069 идей, оставлено 6263 комментария, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Жители мегаполиса выставили больше 12 тысяч оценок и посмотрели шесть вебинаров о технологиях будущего.

В государственной среде и ЖКХ москвичи предложили создать единую цифровую карту всех коммуникаций и установить датчики, собирающие информацию об износе инфраструктуры.

В сфере транспорта предложено внедрить умную подсветку пешеходных переходов и интеллектуальные светофоры, которые будут оценивать интенсивность движения и самостоятельно переключать сигнал.

В здравоохранении предложили разработать экзоскелеты для реабилитации и мобильные онлайн-приложения по мониторингу состояния здоровья.

До конца августа глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев встретится с самыми активными участниками. Лучшие инициативы, поддержанные жителями, войдут в стратегию.

"Умный город – 2030" – высокоуровневый стратегический документ, в котором определяются цели, задачи и направления дальнейшего развития Москвы как инновационного умного города.

На краудсорсинговой площадке авторы стратегии получили обратную связь более чем от 20 тысяч экспертов и представителей бизнеса, а также всех органов исполнительной власти столицы.

Обсуждение проходило на площадке crowd.mos.ru с 1 по 10 августа. Оставить свой комментарий можно было в разделах "Умный город", "Технологии будущего" и "Стратегические инициативы".

Жители также могли высказать идеи по конкретным направлениям: здравоохранение, образование, культура, транспорт, городская среда и ЖКХ, социальная сфера и система "Открытое Правительство".