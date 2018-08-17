Поэт Николай Зиновьев умер на 74-м году жизни

Советский и российский поэт Николай Зиновьев скончался в пятницу на 74-м году жизни, передает ТАСС.

"Николай Николаевич Зиновьев умер 17 августа", – заявили в Центральном доме литераторов (ЦДЛ).

Уточняется, что прощание с поэтом состоится 19 августа в ЦДЛ. Похоронят Зиновьева на Химкинском кладбище.

Песни, которые были написаны на стихи Николая Зиновьева, вошли в золотой фонд советской и российской эстрады. Они украсили репертуар Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Александра Малинина, Софии Ротару, Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной и других знаменитостей.

Большинство композиций поэта-песенника были отмечены высшими наградами на всесоюзных, международных и всероссийских фестивалях, а в 2000 году, автор был удостоен звания "Поэт года".