Рособрнадзор остановил прием студентов в двух негосударственных вузах

17 августа, 13:03
Фото: depositphotos/kasto
Рособрнадзор запретил прием студентов в два негосударственных вуза страны по результатам проверок. Ведомство лишило аккредитации Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права и Сочинский институт моды, бизнеса и права, передает ТАСС.
"За неисполнение предписаний в срок прием студентов запрещен в ОУ ВО "Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права", – заявили в пресс-службе Рособрнадзора. Уточняется, что ранее вуз лишили государственной аккредитации.
Помимо этого, приостановлен набор студентов в Сочинский институт моды, бизнеса и права по аналогичной причине.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки лишила госаккредитации три негосударственных вуза страны: "Волжский университет имени Татищева", "Межрегиональный открытый социальный институт" и "Кисловодский гуманитарно-технический институт".
Свидетельство о госаккредитации подтверждает соответствие деятельности образовательного заведения госстандартам. Если вуз лишают аккредитации, он по-прежнему может продолжать вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.
При этом, вуз не имеет права выдавать дипломы государственного образца и гарантировать отсрочку от службы в армии. Учредитель вуза должен перевести студентов с их согласия в другие заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям с сохранением всех условий обучения. Если предписания Рособрнадзора не исполняются, ведомство приостанавливает прием обучающихся в организацию.
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