В МВД рассказали, как проверить действительность паспорта, пока не работает онлайн-сервис

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Действительность паспорта РФ можно проверить через портал госуслуг или в территориальных органах МВД России, пока онлайн-сервис проверки по списку недействительных российских паспортов на сайте недоступен из-за технических работ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Об отключении сервиса стало известно в понедельник, 17 июля. Причиной стал сбой. Национальный совет финансового рынка (НСФР) призвал ведомство восстановить действие сервиса, поскольку альтернативные средства проверки паспортов работают медленно.

Ранее сбой произошел в работе мобильного приложения Райффайзенбанка. Пользователи не могли войти в сервис. Через несколько часов приложение заработало в штатном режиме.

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