Онлайн-проверка недействительных паспортов МВД РФ перестала работать по техпричинам

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Дарья Мясина

Онлайн-сервис МВД РФ по проверке недействительных российских паспортов недоступен из-за технических работ, передает ТАСС.

"Сервис недоступен в связи с проведением технических работ", – говорится на сайте ведомства при осуществлении соответствующей операции.

Кроме того, по данным журналистов, временно недоступен архив со списком недействительных паспортов.

Как уточнили в газете "Коммерсант", сервис МВД отключили после сбоя. Национальный совет финансового рынка (НСФР) призвал ведомство восстановить его действие, поскольку альтернативные средства проверки паспортов работают медленно.

В частности, альтернативный сервис "Система межведомственного электронного взаимодействия" нестабильно справляется с функцией проверки паспортов, подчеркивают банкиры. В НСФР жалуются на ограничение количества запросов, длительное ожидание ответа и низкое качество предоставляемой услуги.

Журналисты отмечают, что количество недействительных паспортов, проверенных сервисом МВД, увеличилось в период с 22 июня по 4 июля. Отмечается, что было дополнительно загружено 16 миллионов недействительных паспортов к 150 миллионам уже имеющихся.

"Наличие некорректных записей в списке недействительных паспортов влечет для кредитных организаций повышение операционных и регуляторных рисков, а для их клиентов – необоснованный отказ в обслуживании", – говорится в письме НСФР.

Ранее сообщалось о масштабном сбое работы Telegram. Согласно данным, мессенджер был недоступен в течение 15 минут. При этом около 493 пользователей заметили нарушения.

Из них 56% пожаловались на работу сервиса, 28% обративших внимание на неполадки выявили трудности в подключении к приложению, а 16% пользователей рассказали о проблемах в доступе к сайту.

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