Эксперт объяснил, зачем надо носить солнцезащитные очки в пасмурные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Солнцезащитные очки нужно надевать даже в пасмурные дни, считает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Как объяснил специалист в беседе с РИА Новости, ультрафиолет оказывает вредное воздействие на кожу и глаза. Интенсивное воздействие солнца способно вызвать различные заболевания глаз. В группе риска – люди со светлой кожей и светлым цветом глаз, дети и граждане с хроническими заболеваниями или онкологией.

Первыми признаками опасного воздействия солнца на глаза может стать покраснение органа зрения, а также ощущение жжения или сухости, слезотечение, светобоязнь, мушки и пятна в глазах. Для защиты стоит пользоваться солнцезащитными очками, порекомендовал врач.

"Носить их постоянно, даже в не очень солнечные дни, поскольку ультрафиолет проникает сквозь облака и тучи", – заявил Тяжельников.

Средство защиты особенно необходимо надевать у воды.

"Вода усиливает отражающее воздействие солнечных лучей", – пояснил эксперт.

Ранее врач-косметолог Юлия Ляшенко предупредила о вреде солнечных лучей в городской суматохе. Специалист посоветовала обратить внимание на фототип кожи и выбирать солнцезащитный крем в зависимости от этого.

Эксперт также порекомендовала в период с 12 до 16 часов не выходить под прямые лучи без защиты. Кроме того, нужно уделить внимание защите головы от солнечных лучей.