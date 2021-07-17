Эксперт объяснил, зачем надо носить солнцезащитные очки в пасмурные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Солнцезащитные очки нужно надевать даже в пасмурные дни, считает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Как объяснил специалист в беседе с РИА Новости, ультрафиолет оказывает вредное воздействие на кожу и глаза. Интенсивное воздействие солнца способно вызвать различные заболевания глаз. В группе риска – люди со светлой кожей и светлым цветом глаз, дети и граждане с хроническими заболеваниями или онкологией.
Первыми признаками опасного воздействия солнца на глаза может стать покраснение органа зрения, а также ощущение жжения или сухости, слезотечение, светобоязнь, мушки и пятна в глазах. Для защиты стоит пользоваться солнцезащитными очками, порекомендовал врач.
"Носить их постоянно, даже в не очень солнечные дни, поскольку ультрафиолет проникает сквозь облака и тучи", – заявил Тяжельников.
Средство защиты особенно необходимо надевать у воды.
"Вода усиливает отражающее воздействие солнечных лучей", – пояснил эксперт.
Ранее врач-косметолог Юлия Ляшенко предупредила о вреде солнечных лучей в городской суматохе. Специалист посоветовала обратить внимание на фототип кожи и выбирать солнцезащитный крем в зависимости от этого.
Эксперт также порекомендовала в период с 12 до 16 часов не выходить под прямые лучи без защиты. Кроме того, нужно уделить внимание защите головы от солнечных лучей.
Москвичам напомнили об опасности солнца в дневное время
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