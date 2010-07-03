Россиянам посоветовали больше обниматься для борьбы с выгоранием на работе

12:52
12:52
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Фото: depositphotos/oneinchpunch
Для борьбы с профессиональным выгоранием москвичам рекомендуют общаться с родными, обнимать любимых, избегать конкуренции на работе и найти хобби, сообщает Агентство "Москва".
"Если одновременно с нарушением сна, усталостью и быстрой утомляемостью работа перестала приносить удовольствие, снизилась продуктивность, а концентрировать внимание стало все сложнее, – скорее всего, вас настигло профессиональное выгорание", – объяснили в департаменте труда и социальной защиты населения.
В ведомстве предупредили, что это состояние не только снижает качество жизни, но и грозит серьезными конфликтами на работе и дома. Со временем это может сказаться на здоровье: могут возникнуть проблемы с дыханием, одышка, повышение артериального давления и болезни сердечно-сосудистой системы.
Чаще всего такой синдром развивается у специалистов "помогающих" профессий, которые постоянно находятся в контакте с другими людьми: медицинских и социальных работников, преподавателей, менеджеров среднего звена и руководителей, сотрудников в сфере управления.
Эксперты рекомендуют постоянно повторять себе "мое внутреннее состояние зависит только от меня". Также следует переключаться с одного вида деятельности на другой. Свои достижения нужно записывать, перечитывать их и гордиться ими.
Кроме того, важно находить время для отдыха и заботе о своем теле. Нужно распределять свои нагрузки и изучить приемы саморегуляции состояния.
Если же с симптомами "выгорания" справиться самостоятельно не удается, следует обратиться к специалистам. Психологи в Московской службе психологической помощи населению для жителей столицы проводят бесплатные индивидуальные консультации и составляют программы поддержки с учетом особенностей человека и сложившейся ситуации.
Французские ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня. Они утверждают, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Исследователи отмечают, что у людей, которые в течение 50 дней в году работали не менее 10 часов в сутки, риск инсульта возрастал на 29% по сравнению с теми, кто работал меньше. Среди тех, кто регулярно работал по такому графику в течение 10 лет, риск повышался уже на 45%. При этом ученые отмечают, что 10-часовой график особенно плохо сказывается на организме людей младше 50 лет.
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