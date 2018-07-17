В МВД опровергли сообщения об изнасиловании бразильянки около стадиона "Лужники"

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Жалобу гражданки Бразилии на изнасилование возле стадиона "Лужники" в Москве, с которой она обратилась в полицию, не подтвердили правоохранители.

Полицейские уличили иностранку в неискренности после просмотра записи с камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

"В отдел полиции поступило сообщение от гражданки Бразилии о совершении на территории, прилегающей к БСА "Лужники", в отношении нее насильственных действий сексуального характера", – говорится на сайте ведомства.



Как выяснилось, женщина все время находилась в зоне видеокамер и никаких насильственных действий зафиксировано не было.

По словам руководителя УИиОС ГУ МВД РФ по Москве полковника внутренней службы Юрия Титова, бразильянка приехала в следственное подразделение и подала заявление о прекращении проверки.