Сбербанк расследует утечку личных данных клиентов в "Яндекс"

17 июля, 11:54
Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Сбербанк разбирается с утечкой данных клиентов в поисковике "Яндекс". В пресс-службе банка сообщили, что нет данных, которые могли бы нанести ущерб банку или клиентам, передает РИА Новости.
Персональные данные граждан России, включая копии паспортов и банковские платежи, как обнаружил эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев, можно найти через "Яндекс".
Однако в пресс-службе сообщили, что в открытом доступе сейчас нет данных, которые могут нанести ущерб банку или клиентам.
Ранее сообщалось, что проблема с отображением содержания документов Google Docs в поисковой выдаче "Яндекса" связана с тем, что поиск индексирует интернет-страницы, которые не защищены логином и паролем. Появились сообщения о том, что "Яндекс" стал выдавать в поиске документы из Google Docs, в которых могут быть личные данные пользователей, включая пароли и номера телефонов.
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