18:25Общество
Флаги трех исторических эпох России подняли в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
В Санкт-Петербурге подняли на высоту более 179 метров флаги Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации, сообщает ТАСС.
Отмечается, что церемония приурочена к датам, связанным с учреждением флагов – 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет триколору.
Как уточнили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин присутствовал при поднятии флагов.
Ранее небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае подсветили в цвета флага РФ в честь Дня России.
В компании-строителе здания Emaar добавили, что во время этого праздника стоит уделить внимание истории, культуре и достижениям граждан России. Там также пожелали россиянам радости, единства и процветания.
В столице появилась мозаика из цветов, составляющих триколор РФ
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