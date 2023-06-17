Флаги трех исторических эпох России подняли в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге подняли на высоту более 179 метров флаги Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации, сообщает ТАСС.

Отмечается, что церемония приурочена к датам, связанным с учреждением флагов – 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет триколору.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин присутствовал при поднятии флагов.

Ранее небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае подсветили в цвета флага РФ в честь Дня России.

В компании-строителе здания Emaar добавили, что во время этого праздника стоит уделить внимание истории, культуре и достижениям граждан России. Там также пожелали россиянам радости, единства и процветания.

В столице появилась мозаика из цветов, составляющих триколор РФ