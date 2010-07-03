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Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве с диагнозом "воспаление легких", передает РИА Новости.

Сообщается, что на данный момент Васильев проходит лечение. Обязанности главы Дагестана временно исполняет председатель правительства республики Артем Здунов.

Владимир Васильев был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана в октябре 2017 года указом президента России Владимира Путина. В сентябре 2018 года парламент республики на внеочередной сессии народного собрания избрал Васильева главой республики на 5 лет.

Васильев имеет звание генерал-полковника полиции, он является Заслуженным юристом Российской Федерации. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, орденом Мужества, орденом Почета, медалями.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что госпитализировали художественного руководителя театра "Современник" Галину Волчек. В театре уточнили, что с Волчек все хорошо. Обследование плановое.

