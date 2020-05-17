Скончалась художник Татьяна Сельвинская

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Художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почетный академик Российской академии художеств Татьяна Сельвинская ушла из жизни. Ей было 92 года, заявили ТАСС представители РАХ.

"С глубокой печалью в Российской академии художеств узнали о кончине заслуженного деятеля искусств РСФСР, почетного академика Российской академии художеств Татьяны Ильиничны Сельвинской, известного московского деятеля культуры и искусства", – сообщили в пресс-службе учреждения со ссылкой на президента РАХ Зураба Церетели.

Коллеги художника выразили родным и близким соболезнования. Место и дата похорон в настоящий момент не уточняются.

Татьяна Сельвинская родилась 2 ноября 1927 года. В творческом портфеле художника свыше 100 персональных и коллективных выставок.