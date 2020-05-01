Скончался старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров. Заслуженный артист РСФСР ушел из жизни в ночь на пятницу на 97-м году жизни, сообщает ТАСС.

"После тяжелой продолжительной болезни на 97-м году жизни скончался старейший вахтанговский актер – заслуженный артист РСФСР Евгений Евгеньевич Федоров", – рассказали в пресс-службе театра.

Отмечается, что актер некоторое время назад перенес инсульт.

Артист известен ролями в спектаклях "Улыбнись нам, Господи", "Последние луны", "Гамлет" и других. Также известно, что Евгений Федоров был награжден медалью "За оборону Москвы".