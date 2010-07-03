Исторический музей перейдет на летний режим работы с 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Музейный комплекс Государственного исторического музея перейдет на летний режим работы с 1 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.
"Государственный исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года и Выставочный комплекс будут открыты ежедневно с 10:00 до 21:00. Покровский собор и Палаты бояр Романовых – ежедневно с 10:00 до 18:00, территория собора будет открыта с 9:00 до 19:00", – сообщил музей.
Также в первый день лета откроется парадный вход в Исторический музей со стороны Красной площади.
Ранее сообщалось, что с 15 мая по 30 сентября Кремль будет открыт для экскурсий до 18:00. Попасть на его территорию в это время можно будет с 09:30 до 17:00.
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