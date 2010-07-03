Московский Кремль переходит на летний режим работы для туристов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Сивцов

Московский Кремль продлит время посещения туристами в связи с началом летнего сезона, сообщает "Интерфакс".

С 15 мая до 30 сентября Кремль будет открыт для экскурсий до 18:00, при этом войти на его территорию можно будет с 09:30 до 17:00.

По четвергам Московский Кремль, как и прежде, закрыт для посещений.

Уже через несколько месяцев туристы смогут попасть в Московский Кремль через новый вход − Боровицкий. Комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников рассказал, что работы по обустройству нового входа завершат в конце 2019-го или в начале 2020 года.

Для туристов пока открыт только один вход с технической проверкой безопасности. Он располагается у Кутафьи башни. А выйти с территории Кремля можно через Кутафью или Спасскую башни.