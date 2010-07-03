Новый сезон развода караулов стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Соборной площади Кремля 13 апреля стартовала первая в этом году церемония развода караулов, передает телеканал Москва 24.

В этом году в программу выступления роты специального караула решили включить новые элементы: "лабиринт", "ручей" и "часы". Кроме того, программу развода караулов дополнили новым приемом с оружием, который состоит из 20 элементов.

Во время развода караулов военнослужащие Кавалерийского почетного эскорта выполняют наиболее зрелищные виды конного построения, включая "конную карусель", "восьмерку", "мельницу", "свечу" и "цепочку".

Церемонии развода караулов проходят каждый год. Выступления военных можно посмотреть с апреля по октябрь.

Президентский полк – воинская часть, решающая боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. Он входит в состав Федеральной службы охраны и имеет статус спецслужбы.

